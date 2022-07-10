Москва, , 18:58 — REGNUM Сегодня, 10 июля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в контрольном матче сыграет с «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Антон Миранчук Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Лукас Фассон, Тин Едвай, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Артем Карпукас, Гирано Керк, Вильсон Изидор, Франсуа Камано.

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Александр Кутицкий, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Никола Моро, Лука Гагнидзе, Вячеслав Грулев, Денис Макаров, Федор Смолов.

В прошедшем сезоне 26-летний российский атакующий полузащитник Антон Миранчук из-за тяжелой травмы принял участие лишь в девяти матчах за «железнодорожников» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.