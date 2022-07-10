Лисичанск, ЛНР, , 18:57 — REGNUM Украинская армия при отступлении из Лисичанска подожгла стоящий у краеведческого музея автомобиль. Огонь перекинулся на здание и чуть не уничтожил здание. Об этом сообщил заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин.

Лисичанск после освобождения Никита Третьяков © ИА REGNUM

«При отступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) подожгли автомобиль, находящийся возле музея, в результате чего загорелся парадный вход, а затем огонь перекинулся на детскую библиотеку, сгорела часть книг», — цитирует Олексина агентство Луганскинформцентр.

Как сообщало ИА REGNUM, Лисичанск был освобожден 3 июля.