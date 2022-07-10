Донецк, 10 июля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:50 — населенный пункт Семигорье — населенный пункт Доломитное: выпущено пять мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Александровку, Новобахмутовку и Доломитное.