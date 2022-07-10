Ростов-на-Дону, 10 июля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в рамках товарищеской встречи сыграет с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Комличенко в атаке

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Игорь Калинин, Максим Осипенко, Данила Прохин, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Роман Тугарев, Даниил Уткин, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Вячеслав Литвинов, Сергей Петров, Вячеслав Якимов, Кайо, Алексей Ионов, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун.

«Ростов» выкупил 27-летнего российского центрфорварда Николая Комличенко у московского «Динамо» 9 июля 2022 года за 1,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с «желто-синими» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.