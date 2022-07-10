Лондон, , 18:51 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, лондонский «Арсенал» пока не делал «Челси» предложений по трансферу 31-летнего опорного полузащитника сборной Франции Н’Голо Канте.

Н’Голо Канте (в синей форме) (сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Трансферная стоимость Н’Голо Канте, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение француза с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

За «Челси» Канте выступает с 16 июля 2016 года после перехода из «Лестер Сити» за 35,8 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Канте принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.