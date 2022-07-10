Грозный, , 18:47 — REGNUM Армия ВСУ в каждом бою теряет более ста человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Кадыров написал, что не публикует фото- и видеосвидетельства масштабов ликвидации противника, поскольку допускает возможность того, что на канал могут быть подписаны лица, не достигшие совершеннолетия и люди со слабой психикой.

«Просто знайте, наши бойцы хоть и не многословны, однако дело своё знают получше, чем всякие ВСУ, СБУ, нацбаты вместе взятые», — заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами в Славянске.