Грозный, 10 июля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Армия ВСУ в каждом бою теряет более ста человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров написал, что не публикует фото- и видеосвидетельства масштабов ликвидации противника, поскольку допускает возможность того, что на канал могут быть подписаны лица, не достигшие совершеннолетия, и люди со слабой психикой.

«Просто знайте, наши бойцы хоть и немногословны, однако дело своё знают получше, чем всякие ВСУ, СБУ, нацбаты, вместе взятые», — заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами в Славянске.