Москва, , 18:48 — REGNUM Если Евросоюз не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что 17 июня 2022 года власти Литвы сообщили администрации Калининградской области о прекращении транзита ряда товаров. В Калининграде и Москве заявили, что это нарушает целый ряд международных норм и предупредили об экономических и иных ответных мерах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр транспорта России Виталий Савельев исключил возможность транспортной блокады Калининградской области.