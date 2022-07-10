Октябрьский район, Оренбургская область, 10 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбургской области местный житель отдан под суд за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кабан

37-летний оренбуржец имел незарегистрированное охотничье ружье, но у него не было разрешения на отстрел диких копытных животных. Тем не менее он застрелил трёх особей кабана. Размер ущерба государственному охотничьему фонду составил 90 тыс. рублей.

Теперь ему грозит два года колонии. Скоро материалы уголовного дела рассмотрит суд.