Манчестер, Великобритания, 10 июля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» входит в число претендентов на 28-летнего центрального полузащитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Леандро Паредеса. Об этом 10 июля сообщило издание Get French Football News.

Psg.fr Леандро Паредес

По информации источника, парижский клуб требует 35 миллионов евро за аргентинского полузащитника. Однако такая цена не устраивает «красных дьяволов».

В прошедшем сезоне Леандро Паредес принял участие в пятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В составе сборной Аргентины на счету хавбека 3 (1+2) очка по системе гол+пас в четырнадцати турах отборочного турнира к чемпионату мира.