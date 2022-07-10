Донецк, 10 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Калининский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:06 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Калининский район): выпущено семь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела города Алчевск со стороны ВСУ разрушено два жилых дома и повреждена школа.