Киев, , 18:27 — REGNUM В вооруженных силах Украины (ВСУ), которые несут большие потери в Донбассе, наблюдается высокий уровень истощения. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Алексей Резников Официальное интернет-представительство президента Украины

«У нас (в ВСУ) большие потери», — сказал Резников.

По его словам, вооруженным силам Украины, которые нуждаются в замене и ротации своих подразделений, также нужно больше бронетехники и больше оружия от западных партнеров.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи глав МИД страны G20 заявил, что западные страны своими поставками оружия и желания поражения спецоперации ВС РФ по денацификации Украины, по сути, не позволяют Киеву перейти к мирному процессу.