Москва, 10 июля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Госдума может провести дополнительное пленарное заседание 15 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля сообщили в нижней палате парламента.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Госдума может провести дополнительное пленарное заседание 15 июля», — сообщил собеседник агентства.

Решение о его проведении может принять Совет Думы, который пройдет 11 июля.

Необходимость проведения внеочередного пленарного заседания связывают с появившимися вопросами, которые требуют неотложного решения. Речь идет в том числе о правительственных законопроектах, которые были внесены в Госдуму 7 июля.

Госдума провела завершающее весеннюю сессию пленарное заседание 6 июля.