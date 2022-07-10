Неаполь, Италия, , 18:27 — REGNUM 35-летний нападающий «Наполи» и сборной Бельгии по футболу Дрис Мертенс отказался продлевать контракт и покинул неаполитанский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщил спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли.

Дрис Мертенс

«Мы предложили Мертенсу контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро. Это было хорошее предложение, но он его отклонил», — цитирует Джинтоли журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Дрис Мертенс принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Наполи» Мертенс выступал с 1 июля 2013 года после перехода из ПСВ за 9,48 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего бельгийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.