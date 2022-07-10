Лондон, , 18:26 — REGNUM Как сообщает издание Evening Standard, каталонская «Барселона» согласовала с 32-летним универсальным защитником лондонского «Челси» и сборной Испании Сесаром Аспиликуэтой условия двухлетнего контракта.

По информации источника, Аспиликуэта будет получать в «Барселоне» около 13 миллионов евро в год до уплаты налогов. «Челси» хочет выручить с продажи 32-летнего защитника 7 милилонов фунтов.

В прошедшем сезоне Сесар Аспиликуэта принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также испанец получил три желтые карточки.