Милан, Италия, 10 июля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Милан», как сообщает издание Tuttosport, планирует взять в аренду 29-летнего марокканского атакующего полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

По информации источника, «россонери» не готовы платить игроку всю зарплату. В «Челси» Зишел получает около 6 миллионов евро в год, «Милан» готов платить лишь 4 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Хаким Зиеш принял участие в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Челси» Зиеш выступает с 1 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.