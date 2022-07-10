Вашингтон, 10 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подвергся критике из-за отсутствия связей с Россией, пишет The Washington Post.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Издание напомнило, что глава Госдепа воздержался от взаимодействия со своим российским коллегой на встрече G20. Некоторые «ветераны дипломатической службы» считают такую линию поведения ошибочной, учитывая широкий круг интересов США.

«Первый шаг — открыть каналы связи, с помощью чего вы сможете выяснить, что хочет ваш противник. Вы не сможете это узнать, если не попробуете», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента с 30-летним опытом работы в правительстве Том Шеннон.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что агрессивная риторика Запада не способствует диалогу.