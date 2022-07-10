Всеволожск, Ленинградская область, , 18:29 — REGNUM Полицейские задержали во Всеволожском районе Ленинградской области стрелка по отдыхающим на пляже, жертвами которого стали двое мужчин, один из них погиб, сообщили 10 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первой жертвой стрелка стал 33-летний мужчина, который отдыхал на берегу озера Гупиярви. Спутница пострадавшего рассказала, что со стороны лесополосы услышала шум, похожий на выстрел, после чего ее спутник упал и скончался на месте происшествия.

Второй жертвой стал 35-летний горожанин, который отдыхал вместе с друзьями на пляже озера Лемболовское во Всеволожском районе 9 июля.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 33-летний гражданин, находясь на пляже озера Лемболовское, пошел купаться и услышал хлопок, после чего почувствовал резкую боль в спине и упал. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где у него зафиксировали повреждение 11-го грудного позвонков и спинного мозга.

«Сотрудники управления уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали стрелка. Им оказался 27-летний Михаил, работающий уборщиком. Мужчину задержали 10 июля по месту жительства в Купчино во дворе дома 23/2 по Будапештской улице, где он живет с бабушкой»,— рассказали в ведомстве.

По данным полиции, в Лесколово живет брат подозреваемого. Туда стрелок приезжал погостить на выходные. Сотрудники уголовного розыска изъяли у Михаила орудие преступления, пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм.

«По предварительной информации, злоумышленник вознамерился бороться с наркоманами и почему-то решил, что они собираются в районе злополучных озер. Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий»,— подытожили в полиции.