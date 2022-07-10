Москва, , 18:18 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала отъезд главы британского МИД Лиз Трасс с заседания G20 на Бали «глубинным бойкотом». Об этом она сказала в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Мария Захарова Mid.ru

«Такой глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне», — сказала Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в разгар политических потрясений покинула саммит G20, чтобы вернуться в Лондон.

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