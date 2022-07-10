Донецк, 10 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Калининский, Ворошиловский и Киевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:52 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Калининский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 18:01 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Калининский, Ворошиловский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли Александровку, Новобахмутовку и Доломитное.