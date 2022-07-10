Верхнеуральск, Челябинская область, , 18:07 — REGNUM В Верхнеуральске Челябинской области женщина 1947 года рождения более чем на сутки застряла в заброшенном парке. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Покрышки

Она ушла из дома гулять и когда вошла в парк, то решила присесть на покрышки, но провалилась в них и в силу своего состояния здоровья не могла выбраться. Случайно проезжавший на велосипеде семилетний мальчик услышал крики о помощи и заявил в полицию.

Женщине оказали необходимую помощь. Сейчас её здоровью и жизни ничего не угрожает.