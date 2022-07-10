Донецк, , 18:04 — REGNUM Населенные пункты Александровка, Новобахмутовка и Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:50 — населенный пункт Марьинка (западная) — населенный пункт Александровка: произведено 20 выстрелов из танка; 16:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм; 17:05 - населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибра 122 мм; 17:05 - населенный пункт Кодема – населенный пункт Доломитное: выпущено семь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные выпустили по Донецку еще 15 снарядов калибра 155 мм.