Вашингтон, 10 июля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Промежуточные выборы изменят ситуацию и приведут к сдвигу в политике США. Об этом в интервью греческой газете «Вима тис кириакис» заявил бывший госсекретарь Майк Помпео.

U.S. Department of State Майк Помпео

Помпео подчеркнул, что все увидят реакцию американцев на нынешнюю жизнь. И по его мнению, победят многие республиканцы.

Напомним, что промежуточные выборы в США пройдут в ноябре.