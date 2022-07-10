Париж, 10 июля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Глава сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки в Киев заявил, что Украина нуждается в поставках бронеавтомобилей и средствах защиты, сообщает издание France Info.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Я передам президенту Макрону то, что мне сказал президент Зеленский, а именно — то, что Киев хочет иметь возможность сражаться на равных. Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — цитирует издание Ларше.

Как сообщало ИА REGNUM, США будет трудно долго поддерживать уровень помощи Украине, заявила газета New York Times, сославшись на чиновников и аналитиков.