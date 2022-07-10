Луганск, , 16:57 — REGNUM В результате обстрела города Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушено два жилых дома и повреждена школа. Об этом 10 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В результате обстрела г. Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты), разрушено два жилых дома, повреждено остекление Алчевской школы №7 и информационно-технологического лицея», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в ночь на 10 июля ВСУ обстреляли Алчевск ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.