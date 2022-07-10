Вашингтон, 10 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Оснований прогнозировать серьёзную рецессию в американской экономике нет. Об этом в эфире телеканала ABC заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Джина Раймондо. (сс) United States Department of Commerce

При этом она видит риски замедления дальнейшего роста экономики страны.

Раймондо считает естественным, что по мере выхода из пандемии американская экономика перейдёт «от активного роста к устойчивому» и на каком-то этапе рост будет менее активным.