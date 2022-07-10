Дамаск, 10 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Двустороннее сотрудничество Ирана и Сирии будет продолжено, заявили главы государств Башар Асад и Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора, сообщает агентство SANA.

קרלוס הגדול Иран и Сирия на карте мира

«Президенты Асад и Раиси подчеркнули важность выполнения подписанных ранее торгово-экономических соглашений между Дамаском и Тегераном. Они также обсудили перспективы расширения двусторонних связей за счет включения во взаимовыгодное партнерство новых направлений, способствующих прогрессу двух народов», — сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, иранские танкеры доставили в Сирию два миллиона баррелей нефти.