Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Истребитель F-18 Super Hornet военно-морских сил США из-за непогоды оказался за бортом авианосца «Гарри Трумэн». Это следует из заявления американских ВМС.

Истребители F-18 Super Hornet Dodmedia.osd.mil

«Истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу №1, улетел за борт авианосца «Гарри Трумэн» по причине внезапно обрушившейся на Средиземное море штормовой погоды», — цитирует НТВ заявление американских военных.

Уточняется, что инцидент произошёл 8 июля. Пострадал один моряк. Упавший истребитель удалось поднять.