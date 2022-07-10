Херсон, Украина, 10 июля 2022, 16:45 — REGNUM В результате обстрела города Херсон со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом 10 июля сообщило ГУ МВД Херсонской области.
«Серия мощных взрывов произошла сегодня (10 июля) в Херсоне, — говорится в сообщении. — … По предварительным данным, ранения получили два человека».
Как передавало ИА REGNUM, 10 июля замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ обстреляли Херсон, ПВО отработала цели.