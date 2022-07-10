Херсон, 10 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В результате обстрела города Херсон со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом 10 июля сообщило ГУ МВД Херсонской области.

U.S. Army Europe ВСУ

«Серия мощных взрывов произошла сегодня (10 июля) в Херсоне, — говорится в сообщении. — … По предварительным данным, ранения получили два человека».

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ обстреляли Херсон, ПВО отработала цели.