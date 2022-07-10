Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM В Екатеринбурге киноконцертный театр «Космос» приостановил свою работу. Об этом пишут СМИ.

Запрещенные барабанщики — ККТ Космос, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Кассы не работают с 1 по 28 июля. Кроме того, как пишет Е1.ru, со здания сняли все афиши.

Замдиректора учреждения Игорь Лейфель пояснил журналистам, что все сотрудники ушли в отпуск. Это связано с тем, что пока нет ничего в прокате. Возобновления проката он ожидает в сентябре, а на 3 августа уже запланировано мероприятие.

«Никто его не закрывал, он работает, просто все ушли в отпуск», — цитирует его издание. Также Лейфель добавил, что театр как работал, так и работает, и будет далее работать. «Ещё в космосе побываем!» — заявил замруководителя.

Театр был открыт в 1967 году. А в 2003-мм здание было реконструировано.