Лос-Анджелес, США, , 16:37 — REGNUM Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке заявил, что сын Хоумлендера, Райан, сыграет важную роль в четвёртом сезоне сериала. Об этом 10 июля пишет «Канобу», ссылаясь на Variety.

Молоко Матери, Билли Бутчер и Хьюи Цитата из сериала «Пацаны»

По словам Крипке, в новом сезоне Билли Бутчеру (Карл Урбан) придётся побороться за Райана (Камерон Кроветти) с Хоумлендером (Энтони Старр). «Если Бутчер сможет взять себя в руки и вернуть мальчика, то получит лучшее оружие против Хоумлендера. Но может быть и наоборот. Если Хоумлендер переманит мальчика, наступит апокалипсис, ведь тогда у нас будет два Хоумлендера», — объяснил шоураннер.

Крипке также добавил, что сюжетный поворот с Королевой Мэйв (Доминик МакЭллигот) повлияет на дальнейшие события сериала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрик Крипке собирается вернуть в сериал «Пацаны» одного из самых популярных персонажей одноимённого комикса, по которому он снят — суперхомяка Джейми. «Если я смогу найти способ доставить этого хомяка из России в Соединенные Штаты, я бы хотел, чтобы этот персонаж вернулся», — поделился создатель шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Doja Cat обиделась на звезду «Очень странных дел»