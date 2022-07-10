Донецк, 10 июля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:11 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм; 16:18 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли Новобахмутовку из БМ-21 «Град».