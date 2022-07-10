Париж, 10 июля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Как сообщает французское издание L’Equipe, «Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании 21-летнего опорного полузащитника молодежной сборной Франции U21 по футболу Кефрена Тюрама, выступающего за «Ниццу».

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На данный момент трансферная стоимость хавбека, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро, а соглашение Тюрама с «Ниццей» рассчитано до 30 июня 2025 года

За «Ниццу» Тюрам выступает с 6 июля 2019 года после перехода из «Монако» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Тюрам принял участие в 36-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.