Мадрид, 10 июля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание As, английский футбольный клуб «Ньюкасл» предложил мадридскому «Реалу» 25 миллионов евро за 26-летнего атакующего полузащитника сборной Испании Марко Асенсио.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марко Асенсио

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет препятствовать переходу футболиста, если поступит трансферное предложение в размере 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марко Асенсио принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился десятью забитыми мячами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету испанца 3 (1+2) очка по системе гол+пас в восьми встречах.

Текущее соглашение Асенсио с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 40 миллионов евро.