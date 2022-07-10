Киев, , 16:28 — REGNUM Канада поддалась давлению России, приняв решение вернуть Газпрому турбину «Северного потока», заявил в соцсетях глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — написал Макогон.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о возврате Германии турбины Siemens для российского газопровода «Северный поток» власти Канады приняли 8 июля.