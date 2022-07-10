10 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 16:49 — REGNUM Выступление известной своим отрицательным отношением к российской спецоперации на Украине группы «Би-2» после Суперкубка России по футболу в Санкт-Петербурге вызвало шквал негодования у болельщиков и у комментаторов в социальных сетях. Некоторые при этом заметили: то, что «Би-2» освистали, — это хорошо. Но гонорар музыканты все равно получат. Кто ответит за бесславный поступок? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Предатели Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Люди деньги собирают для наших ребят, чтобы спасти им жизни, а губернатор платит деньги тем, кто выступает против. Это как так?!» — спрашивает Анастасия.

«Огромные деньги заплатили каким-то ушлепкам, когда так нужна помощь нашим солдатам в Донбассе», — соглашается Олег Афонин.

«Думаю, СК должен заняться вопросом», — предлагает Валерий.

«Очень приятно было слушать именно болельщиков и вдвойне приятно не слышать предателей», — поделилась Екатерина.

«Болельщики молодцы! Если плохо этой группе в России — пусть едут и поют туда, где хорошо», — соглашается Юлия.

«Укронацистам помогут?» — иронизирует Марина Повова.

«Чиновников от футбола пора потрясти и прошерстить. Зажрались», — считает Лариса Матвеева.

«Вот тот случай, когда хочется сказать: «Эх… Сталина на них не хватает…» — считает Марина Попова.

«Мерзость окопалась очень глубоко», — замечает Роман.

«Гонорар «Би-2» за 15 минут выступления на Суперкубке составил €50К плюс первый класс до Санкт-Петербурга и ночь в отеле Four seasons», — известил телеграм-канал «Образ будущего».

«Народ России предавать нельзя», — так Николай Басков отреагировал на свист трибун во время выступления «Би-2» после финала Суперкубка по футболу.

«Би-2» хорошенько освистали, причём болельщики обеих команд! И это радует!» — поделилась Анна Ермакова.

Группа «Би-2» во время выступления на финале суперкубка России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

«Молодцы, фанаты! По-мужски», — оценила Любовь.

«То, что «Би-2» освистали, — это хорошо. Но гонорар «Би-2» все равно получат. Это плохо», — отметил Антон.

«В России вечная беда — чиновники. Их предательство, беспринципность и самодовольство — вот основа проблем. Плевать им и на страну, и на народ — у них свои интересы», — считает Галина.

«После печально известного демарша «австралороссиян» «Би-2» в Омске я стал несколько по-другому относиться к этой группе, творчество которой, на самом деле, я люблю. Другое дело, что их приглашение выступить на таком значимом и крупном мероприятии, как Суперкубок России по футболу, как раз говорит о том, что, в отличие от США и Европы, Россия — по-прежнему одна из самых свободных и толерантных стран в мире (а с учётом сегодняшней весьма непростой политической ситуации — возможно, даже чересчур свободная и толерантная», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 группа «Би-2» со скандалом отменила концерт в Омске из-за баннера в поддержку президента. После того как её раскритиковали в соцсетях, музыкантам пришлось извиниться перед публикой.

Изначально в списке приглашенных исполнителей на Суперкубке России по футболу в Санкт-Петербурге значилась группировка «Ленинград». Однако затем её без объяснения причин удалили из списка, сохранив в списке группу «Би-2».

ИА REGNUM 8 июля направляло запрос президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой объяснить, чем руководствовался РФС при выборе музыкантов.

Накануне, 9 июля, когда «Би-2» вышли спеть болельщикам перед церемонией награждения «Зенита», толпа недовольно загудела и освистала музыкантов, некоторые скандировали: «Пошли вон, твари».

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