10 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что футбольные болельщики освистали поп-группу «Би-2», которая пыталась выступить на Суперкубке России по футболу.

Анна Царькова, , 19:45 — REGNUM Футбольные болельщики освистали поп-группу «Би-2», которая пыталась выступить на Суперкубке России по футболу. Об этом 9 июля со ссылкой на трансляцию матча сообщает ИА Красная Весна.

Пятая колонна, предатели Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» проходил в Санкт-Петербурге. В тот момент, когда музыканты вышли на поле для того, чтобы выступить, болельщики освистали исполнителей, пожелав им «убраться вон», а также стали выкрикивать пожелания с применением нецензурной лексики.

Инцидент обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поддержали реакцию болельщиков. Комментирующие указали на то, что каждый предавший свою страну должен «знать своё место».

«Вот так надо с каждым предателем, народ должен бороться, пошли они…» — отреагировала Наталья.

«Какие молодцы, прям гордость берет за наш народ… Хватит из нас лохов делать…» — добавила Татьяна К.

«Вот это по-нашему. Без соплей», — пишет В. В.

«Мне кажется, их специально позвали. Чтоб знали свое место. Пусть улетают в свою Австралию», — отметила Леся.

«Вот и сплотились, молодцы… Это Сила!» — написала одна из участниц обсуждения.

«А хорошо, что позвали. Свист этот слушал бы и слушал. Кайф», — комментирует произошедшее Кирилл Г.

«Встали бы и вышли все с трибун», — отреагировала Nata M.

«Только так и надо бороться простым людям с ними! Правильно освистали! Людям навязали певцов, которые вообще не в повестке! И каким людям? Болельщикам — простым мужикам, которым совсем не близка антипатриотическая позиция «Би-2»!..» — написала Виктория Д.

«Так должно быть со всеми артистами и певцами, кто раззявил свой рот не туда, куда надо. Ловите народную любовь от души!» — пишет Napoli.

«Для того и пригласили, чтобы их освистали! Многоходовочка», — смеется Евгения.

Вокалист группы «Би-2» Лёва во время выступления на финале суперкубка России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ну наконец-то русские просыпаются во всей своей мощи! Народ, хватит спать! Предатели должны убираться из нашей страны!» — добавил S.

«А может, и не зря пригласили этих предателей? Пусть обтекают и видят, каково быть не с народом», — задумалась Оксана Ш.

«Хорошо, что их пригласили. Теперь они увидели, что народ их нынче ненавидит», — прокомментировала Виктория У.

«А может, специально их выпустили, чтобы их публично опустили? Они наплевали на людей, свалили и сорвали концерт, облили дерьмом наших ребят и Россию. И если бы их не выпустили на сцену сейчас, они ходили бы и *овно изливали, что их преследуют по политическим мотивам… А когда болельщики их освистали — это такой мощный плевок в рожу, просто огонь! И это любовь народная!» — пишет один из участников обсуждения.

«Причем они спартаковский шарф нацепили, чтобы типа, если что, можно было списать на то, что якобы из-за шарфика свистят. Но на спартаковских трибунах прием оказался тоже не самым душевным. Вообще болельщики молодцы. И пример отличный показали», — также поддержала Екатерина.

«Зрители мудрее властей оказались. Респект», — подытожила Елена.

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