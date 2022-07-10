Лос-Анджелес, США, , 16:19 — REGNUM Американский актёр Крис Эванс заступился за своего коллегу Энтони Маки. Об этом 10 июля пишет TMZ.

Энтони Маки Gage Skidmore

Эванс публично заявил, что персонаж киновселенной Marvel Сэм Уилсон (Сокол) в исполнении Маки, станет новым Капитаном Америка, несмотря на недовольство фанатов. «Сэм Уилсон — Капитан Америка», — коротко написал он. Ранее поклонники раскритиковали Маки в качестве исполнителя роли Капитана Америка — основной причиной их недовольства, как отмечает издание, стал тот факт, что актёр является афроамериканцем.

ИА REGNUM напоминает, что персонаж Энтони Маки, Сокол, в киновселенной Marvel впервые появляется в картине «Первый мститель: Другая война». А в 2019 году героя заявляют как преемника Капитана Америка.

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