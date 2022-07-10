Лос-Анджелес, США, 10 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Американский актёр Крис Эванс заступился за своего коллегу Энтони Маки. Об этом 10 июля пишет TMZ.

Gage Skidmore Энтони Маки

Эванс публично заявил, что персонаж киновселенной Marvel Сэм Уилсон (Сокол) в исполнении Маки, станет новым Капитаном Америка, несмотря на недовольство фанатов. «Сэм Уилсон — Капитан Америка», — коротко написал он. Ранее поклонники раскритиковали Маки в качестве исполнителя роли Капитана Америка — основной причиной их недовольства, как отмечает издание, стал тот факт, что актёр является афроамериканцем.

ИА REGNUM напоминает, что персонаж Энтони Маки, Сокол, в киновселенной Marvel впервые появляется в картине «Первый мститель: Другая война». А в 2019 году героя заявляют как преемника Капитана Америка.