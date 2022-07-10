София, 10 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев 11 — 12 июля посетит Черногорию с официальным визитом. Об этом 10 июля сообщает БНР.

Rumenradev.org Румен Радев

Согласно официальной информации, целью пребывания Радева в Подгорице является подписание соглашения о взаимодействии двух стран в рамках Евросоюза и НАТО.

Ожидается, что в ходе указанного визита глава болгарского государства встретится со своим черногорским коллегой Мило Джукановичем, спикером парламента Даниэлой Джурович и премьер-министром страны Дританом Абазовичем.

По словам независимых аналитиков, посещение болгарским президентом Черногории имеет «историческое значение». Ранее София и Подгорица не располагали масштабными политическими и экономическими контактами.