Херсон, Украина, , 16:18 — REGNUM В Херсоне ударом ВСУ повреждено здание городской клинической больницы, сообщает ГУ МВД Херсонской области.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы Херсонской области со стороны ВСУ производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь.