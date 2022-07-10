Херсон, 10 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Херсоне ударом ВСУ повреждено здание городской клинической больницы, сообщает ГУ МВД Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы Херсонской области со стороны ВСУ производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь.