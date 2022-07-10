Париж, 10 июля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза против России оказались неэффективными и наносят больший ущерб Франции. Об этом в эфире телеканала BFM. TV сегодня, 10 июля, заявила лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.

European Parliament Марин Ле Пен

По её словам, санкции делают России только богаче.

Также она считает, что конфликт на Украине может быть решён только дипломатическими методами, и призвала найти путь к мирным переговорам.