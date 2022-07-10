Марин Ле Пен заявила о неэффективности антироссийских санкций
Париж, 10 июля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза против России оказались неэффективными и наносят больший ущерб Франции. Об этом в эфире телеканала BFM. TV сегодня, 10 июля, заявила лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.
European Parliament
Марин Ле Пен
По её словам, санкции делают России только богаче.
Также она считает, что конфликт на Украине может быть решён только дипломатическими методами, и призвала найти путь к мирным переговорам.