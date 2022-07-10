Берлин, 10 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Канцлер Олаф Шольц заявил, что в Германии приветствуют решение канадских властей вернуть газовую турбину для трубопровода «Северный поток». Об этом сообщает Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

Напомним, что ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что страна намерена вернуть Германии турбину Siemens, необходимую для обслуживания российского газопровода «Северный поток», после профилактического ремонта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июня стало известно о сокращении поставок российского газа в Германию по «Северному потоку» до 40% от мощностей газопровода.

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