Донецк, 10 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:44 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка.