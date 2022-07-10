Москва, , 16:02 — REGNUM Самыми известными деятелями отечественной культуры в России являются Александр Пушкин, Пётр Чайковский и Илья Репин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Российской креативной недели.

Александр Пушкин Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках всероссийского исследования были опрошены 1,6 тыс. респондентов из разных регионов. Опрос прошёл в июне 2022 года. Участников опроса попросили указать отечественных деятелей культуры, которых они считают наиболее известными в России.

Среди представителей русской литературы большинство участников опроса (80%) выбрало Александра Пушкина. Часто респонденты указывали Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Фёдора Достоевского и Сергея Есенина.

Самым известным композитором жители России назвали Петра Чайковского. Чуть меньше респондентов указали Дмитрия Шостаковича и Михаила Глинку. Значительная часть респондентов отметила музыканта Виктора Цоя.

В сфере изобразительного искусства самым известным представителем отечественной культуры граждане России считают Илью Репина. Многие из опрошенных выделили Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и Виктора Васнецова. Самыми известными деятелями кинематографа оказались Никита Михалков, Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай.

«Важно отметить, что подавляющее большинство названных имён — это выдающиеся деятели прошлых столетий, в то время как имён ярких современников почти не упоминалось. Это подчёркивает особенность феномена российского культурного кода, который формируется, в первую очередь, за счет общего культурного наследия и памяти», — отметили авторы исследования.