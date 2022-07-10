Москва, 10 июля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Самыми известными деятелями отечественной культуры в России являютсяАлександр Пушкин, Пётр Чайковский иИлья Репин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Российской креативной недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

В рамках всероссийского исследования были опрошены 1,6 тыс. респондентов из разных регионов. Опрос прошёл в июне 2022 года. Участников опроса попросили указать отечественных деятелей культуры, которых они считают наиболее известными в России.

Среди представителей русской литературы большинство участников опроса (80%) выбрало Александра Пушкина. Часто респонденты указывалиЛьва Толстого, Михаила Лермонтова, Фёдора Достоевского иСергея Есенина.

Самым известным композитором жители России назвали Петра Чайковского. Чуть меньше респондентов указалиДмитрия Шостаковича иМихаила Глинку. Значительная часть респондентов отметила музыкантаВиктора Цоя.

В сфере изобразительного искусства самым известным представителем отечественной культуры граждане России считают Илью Репина. Многие из опрошенных выделилиИвана Шишкина, Ивана Айвазовского иВиктора Васнецова. Самыми известными деятелями кинематографа оказалисьНикита Михалков, Эльдар Рязанов иЛеонид Гайдай.

«Важно отметить, что подавляющее большинство названных имён — это выдающиеся деятели прошлых столетий, в то время как имён ярких современников почти не упоминалось. Это подчёркивает особенность феномена российского культурного кода, который формируется, в первую очередь, за счет общего культурного наследия и памяти», — отметили авторы исследования.