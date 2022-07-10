Грозный, 10 июля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Четвёртый этап ралли-рейда «Шелковый путь» в зачёте грузовиков выиграл экипаж команды российской команды «Камаз-мастер», возглавляемый Дмитрием Сотниковым. Об этом 10 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Daniel P. Gauer Грузовик команды «КАМАЗ-мастер» на ралли

Протяжённость этапа, который проходил из Астрахани в Грозный, составила 588,96 км, протяжённость скоростного участка — 343,77 км.

Экипаж Сотникова показал победный результат 4 часа 25 минут 21 секунду. Второе место занял ещё один экипаж «Камаз-мастера», возглавляемый Эдуардов Николаевым, отставший от победителей на +9 минут 25 секунд. Третьим финишировал экипаж белорусской команды «МАЗ-Спортавто» под управлением Сергея Вязовича, отставание которого составило +17 минут 14 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне экипаж команды «Камаз-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли-рейда «Шелковый путь».