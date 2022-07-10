Санкт-Петербург, 10 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел намерен перейти в команду из Рио-де-Жанейро «Фламенго», воспользовавшись правилом Международной федерации футбола (ФИФА) об иностранных игроках в России. Об этом 9 июля сообщил бразильский портал Globo.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел после забитого гола

По данным источника, в данный момент «Фламенго» ведёт переговоры с представителем 24-летнего футболиста.

Также отмечается, что бразильский клуб сообщил «Зениту», что не может заплатить требуемую за трансфер игрока сумму, размер которой не уточняется, из-за чего хавбек хочет воспользоваться решением ФИФА.

Отметим, Вендел играет в составе санкт-петербургской команды с октября 2020 года и за это время сыграл в её составе в 56 матчах, отличившись в них семью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Напомним, 21 июня 2022 года ФИФА продлила до июня 2023 года своё разрешение о приостановке контрактов с российскими футбольными клубами для иностранных игроков и тренеров.